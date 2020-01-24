港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大

昨港元櫃枱收報11.43元

該ETF追蹤MSCI中國A股ESG通用指數，包括具有穩健ESG表現及發展，同時為「滬股通」及「深股通」內的大中型股票，預計管理費為每年0.6%，經常性開支比率約1.04%，擬每年派息一次。十大持股之中，以貴州茅台的4.27%最多。

海通國際資產管理（香港）董事總經理翁嘉升稱，ESG指數概況比其母指數「MSCI中國A股」更好，追蹤誤差僅1.8%，抗跌力強。

海通：有意推出更多ESG產品

翁續稱，即使中港兩地ESG發展相對滯後，但見兩地政府及監管機構已經大力推動ESG發展，料內地未來3至5年發展可以追上歐美標準。目前有很多機構投資者包括，如主權基金、私人銀行等，對ESG產品感興趣，惟香港市場欠缺ESG ETF產品。海通有意在未來推出更多ESG產品，將涵蓋不同地區及行業，惟暫未有時間表，更多詳情有待公布。