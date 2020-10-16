碧桂園服務對賭協議 入股內地清潔服務商

相關業務須2027年上市 否則全購

碧桂園服務是次收購的滿國康潔，主要在內地20個省市經營城鄉環衛一體化服務，截至2019年底止淨利潤達1.91億元，按年增長88.64%。是次收購總代價24.5億元，當中碧桂園服務已支付逾2.41億元意向金，餘額會分三期支付。

滿國康潔的創辦人范滿國及賣方則給予利潤承諾，截至2020年底年度不少於2.2億元，營業收入不少於24.5億元。因此是次收購的市盈率約15.9倍。該集團指，是次收購，有助其複製運營管理模式至全國。

賣方訂利潤承諾 今年最少要賺2.2億

在是次收購中，碧桂園服務更承諾，若集團旗下環境衛生業務到2027年底仍未上市，則會按約在一年內購入滿國康潔餘下29.01%股權，作價不多於45億元，並且視乎賣方委任的聯席董事長及總經理是否在屆時留任，相應調整作價及市盈率，市盈率會介乎12倍至15.9倍左右。范滿國等賣方則不能夠在出售股權後3年內參與同行競爭，同時若滿國康潔的複合淨利潤增長不少於40%，碧桂園服務擬以最多4%滿國康潔的股份給予核心管理團隊獎勵。