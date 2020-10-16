經濟

碧桂園服務對賭協議 入股內地清潔服務商

【明報專訊】碧桂園服務（6098）前日公布，收購在內地從事城鄉環境衛生服務的滿國康潔70%股權，最高代價不多於24.5億元（人民幣，下同）。另今次收購設有「對賭條款」，倘碧桂園服務旗下環境衛生業務到2027年底仍未上市，須於其後一年內收購滿國康潔餘下約29.01%股權，收購對價最高達45億元。

相關業務須2027年上市 否則全購

碧桂園服務是次收購的滿國康潔，主要在內地20個省市經營城鄉環衛一體化服務，截至2019年底止淨利潤達1.91億元，按年增長88.64%。是次收購總代價24.5億元，當中碧桂園服務已支付逾2.41億元意向金，餘額會分三期支付。

滿國康潔的創辦人范滿國及賣方則給予利潤承諾，截至2020年底年度不少於2.2億元，營業收入不少於24.5億元。因此是次收購的市盈率約15.9倍。該集團指，是次收購，有助其複製運營管理模式至全國。

賣方訂利潤承諾 今年最少要賺2.2億

在是次收購中，碧桂園服務更承諾，若集團旗下環境衛生業務到2027年底仍未上市，則會按約在一年內購入滿國康潔餘下29.01%股權，作價不多於45億元，並且視乎賣方委任的聯席董事長及總經理是否在屆時留任，相應調整作價及市盈率，市盈率會介乎12倍至15.9倍左右。范滿國等賣方則不能夠在出售股權後3年內參與同行競爭，同時若滿國康潔的複合淨利潤增長不少於40%，碧桂園服務擬以最多4%滿國康潔的股份給予核心管理團隊獎勵。

相關字詞﹕滿國康潔 碧桂園服務

上 / 下一篇新聞

美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序
美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序
華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯
華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯
科網領跌 港股挫508點
科網領跌 港股挫508點
中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者
中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者
捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元
捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元
基金首8月銷售跌16％ 近月回暖
基金首8月銷售跌16％ 近月回暖
周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長
周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長
疫情打擊 迅銷少賺44％
疫情打擊 迅銷少賺44％
薩莉亞疫情下轉蝕2.54億
薩莉亞疫情下轉蝕2.54億
相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣
相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣
內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期
內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期
富衛新推自願醫保 每年每症計賠償限額
富衛新推自願醫保 每年每症計賠償限額
港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大
港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大
台積電上季多賺36% 中芯上調收入毛利預測
台積電上季多賺36% 中芯上調收入毛利預測
美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點
美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點
法荷支持歐盟加強遏制科技巨企
法荷支持歐盟加強遏制科技巨企
歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品
歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品
張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛
張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛
張宗永：匯豐和香港是命運共同體
張宗永：匯豐和香港是命運共同體
技術取勝：鞍鋼股份升穿50天線
技術取勝：鞍鋼股份升穿50天線
盧駿匡：長線可分段入巿 吼跑贏恒指股份
盧駿匡：長線可分段入巿 吼跑贏恒指股份
陸香港新客買iBond 變相賺多4嚿水
陸香港新客買iBond 變相賺多4嚿水
劉思明：科網股受壓 雷蛇新高可吼
劉思明：科網股受壓 雷蛇新高可吼
周顯：錢比人命更重要
周顯：錢比人命更重要
譚新強：螞蟻應獲諾貝爾經濟學獎
譚新強：螞蟻應獲諾貝爾經濟學獎
湯文亮：拍賣只為一個交代
湯文亮：拍賣只為一個交代
地產商減價 曼谷樓市交投料轉活 市中心複式新盤 150萬入場
地產商減價 曼谷樓市交投料轉活 市中心複式新盤 150萬入場
移民泰國前 須領非移民簽證
移民泰國前 須領非移民簽證
盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價
盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價
柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍
柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶
收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
首都廣場劏舖僅26萬 7年勁蝕逾九成
首都廣場劏舖僅26萬 7年勁蝕逾九成