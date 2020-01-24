內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期

CPI按年升1.7%低於預期

9月CPI遜預期，其中食品價格按年升7.9%，非食品價格持平；消費品價格按年升2.6%，服務價格按年升0.2%。

若按類別劃分，畜肉類價格按年升22.6%，並影響CPI按年升約1.39個百分點，其中，豬肉價格按年上升25.5%；鮮菜價格按年升17.2%。不過，交通和通信、居住價格按年則分別下跌3.6%和0.8% ；衣著、生活用品及服務價格亦分別跌0.4%和0.1%。

食品價格按年升7.9% 非食品持平

至於9月PPI分項中，生產資料價格按年下跌2.8%，降幅較上月收窄0.2個百分點，影響PPI總水平下跌約2.05個百分點。其中，採掘工業價格、原材料工業價格及加工工業價格，按年分別下跌4.8%、6.2%及1.3%。生活資料價格則由8月按年升0.6%，轉為9月按年跌0.1%，影響PPI總水平下跌約0.02個百分點。

其中，食品價格按年升2.1%；衣著價格、一般日用品價格及耐用消費品價格分別下跌1.7%、0.8%及1.9%。