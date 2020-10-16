相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣

明報記者 陳偉燊

根據證監會聲明，蘇煜均因為在2017年6月接受借款人吳忠偉以2500萬股先思行股份抵債，令他的持股量由原先的2.38%增至5.61%，而他與其一致行動人士持股則由原來的35.61%增至38.84%，幅度已超過股東每年2%的自由增購權。及後他更於2017年10月19日至2018年4月27日期間，持續19次增持先思行股份至40.81%。

容許友人接受以股代債 兼持續增持

證監會指出，蘇煜均做法違反《收購守則》規則26.1規定，即除非獲證監會執行人員豁免，在持股水平在30%至50%之間，若一致行動人士內任何一人行使自由增購權超過2%，便要進行強制全面收購要約。

蘇煜均在今年初曾「補鑊」，表明是因無心之失違反守則，宣布向先思行補發全面要約，每股作價0.35元。及後他再接獲20.44%持貨者交貨，令他在公司的持股水平增至61.25%，但是事件似未獲監管機構滿意，並在完成要約後7個月判罰。

遭實施冷淡對待令後，有關上市公司高層將不可使用市場的設施進行買賣，並涵蓋非由香港發出的買賣指令。若被罰者為上市公司主要股東，將影響其處置股份，甚至間接影響企業融資，例如難以進行先舊後新配股等。

判罰兩年 或影響公司融資

今次個案為過去近兩年半再由證監會執行人員「操刀」施罰，前寶威控股（0024）主席陳城同樣曾因違反強制全面要約責任，該會執行人員於2018年裁定對其施加冷淡對待令。此外，過往一段時間，多數個案由市場失當行為審裁處出手判罰。歷年判罰最重的個案，非證監會收購及合併委員會對已故其士國際（0025）主席周亦卿一案莫屬，由2015年7月2日起冷淡對待令時限長達10年。若由收購及合併委員會施罰，一般不受年期限制。

連同蘇煜均的個案，在當前市場內生效的冷淡對待令共有6個進行中，蘇煜均獲判罰年期較短。近年較矚目並在施罰中的個案，包括前格林柯爾主席顧雛軍，及曾發表沽空研究報告炮轟恒大集團（3333）的香櫞研究（Citron Research）的負責人Andrew Left，均判罰5年。