經濟

薩莉亞疫情下轉蝕2.54億

【明報專訊】新冠病毒肺炎籠罩全球，日本的餐飲業亦受打擊，經營意大利連鎖餐廳的日本上市公司薩莉亞近日公布截至今年8月底止財政年度業績轉盈為虧，錄得約34.5億日圓（2.54億港元）淨虧損，其中一個主要原因是旗下約300家日本餐廳因疫情暫停營業、縮短營業時間及執行社交距離措施，令日本餐廳業務收入下跌兩成至952.84億日圓。

在香港也有51間分店的薩莉亞，在截至今年5月底止第三季度，仍然預期全年純利僅下跌約三成至35億日圓，惟第四季度頹勢未改，單季再錄約6.74億日圓淨虧損。統計整個財政年度，集團總收入約1268.42億日圓，按年下跌約19%；經營虧損約20.91億日圓，上一年度則錄得經營溢利約97.31億日圓。

改餐牌價目 減硬幣接觸

集團表示，為應對新冠肺炎帶來的生活模式改變，集團將餐牌食品的含稅價格統一為「00」或「50」日圓結尾，希望藉此減少顧客及店員因使用1日圓、5日圓及10日圓等面值硬幣造成的接觸，有關措施於今年8月已開始投入使用。

薩莉亞預期，新一個財政年度暫時未見新冠肺炎全面減退的迹象，個人消費亦可能因經濟不景而持續低迷，因此可能會削減部分店舖及工場，提高店舖營運效率，估計今個財政年度收入為1350億日圓，淨虧損則將按年微升至36億日圓。

相關字詞﹕新冠肺炎 日本 薩利亞

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