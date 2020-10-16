疫情打擊 迅銷少賺44％

每份HDR派0.3528元股息

迅銷宣布，末期息每股派240日圓，全年維持共派息480日圓（約35.28港元），以每一股等於100份香港預託證券（HDR）計，香港股東每持有一份HDR獲派約0.3528港元股息。UNIQLO方面，日本分部全年收入按年跌7.6%至8068億日圓，海外收入亦跌17.7%至8439億日圓。集團表示，日本門店恢復營業後，第四季同店銷售淨額大升20.2%，主要受夏季主打商品、居家不外出所需商品，及AIRism口罩銷情強勁所致。大中華地區收入按年下跌9.3%至4559億日圓，不過3月起以高過預期的速度恢復業績表現，當中網路商店銷售淨額按年升約兩成。

集團表示，2021財年上半年收入將會下跌，主要因為東南亞及歐美地區將繼續受疫情影響限制人們外出、旅行需求下降等因素，預料下半年疫情影響將有所消退，各業務分部有望錄得收入大增，經營溢利亦會大為改善。集團預計，2021財年收入按年將增長9.5%至22,000億日圓，經營溢利升64%至2450億日圓，純利反彈82.6%至1650億日圓，回到錄得史上最佳業績的2019年財政年度水平。