經濟

周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長

【明報專訊】周大福（1929）公布，中國內地疫情受控業務顯著改善，零售值連續兩季改善，截至今年9月底止第二季升21%，不過港澳及其他市場仍大跌51.6%，整體計按年升2.6%。不過，集團指港澳的宏觀經濟狀况充滿挑戰，加上主要過境口岸仍然關閉，零售需求持續受壓，同店銷售按年下跌52.5%，內地就跌轉升11%。

明報記者 蕭嘉聰

集團港澳第二季整體同店銷量下跌56.7%，金飾及產品、珠寶鑲嵌/鉑金/K金首飾同店銷售分別下跌64.5%及37.0%，珠寶鑲嵌首飾平均售價為13,600元，以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值佔港澳總零售值13.6%，較上季增加3.7個百分點，按年計仍下跌21.2個百分點。

港澳零售值仍大跌51.6%

中國市場方面，第二季整體同店銷量下跌9.2%，金飾及產品同店銷售升6.7%。珠寶鑲嵌/鉑金/K金首飾同店銷售升2.5%，零售值升14.8%，主要來自新店的穩健貢獻。

周大福集團表示，受國際旅遊限制影響，國內消費強勁，鐘表零售值錄得理想增長，貢獻進一步升至8.7%，電商及O2O相關零售值按年亦錄得30.2%增長，銷量跌1.2%。

金價大漲 金飾產銷均跌

周大福集團又稱，期內國際平均金價按年升29.6%，由於金價波動，兩大市場金飾及產品銷量均下跌，中國金飾及產品平均售價升至5000元，但由於銷售組合轉至毛利率較高但平均售價較低的黃金產品，港澳金飾及產品平均售價下跌至6300元。截至9月底，集團合共有4153個零售點。周大福昨收報10.32元，跌1.7%。

莎莎上季總營業額跌55.3%

另外，莎莎國際（0178）昨天亦公布上季度營運數據，零售及批發總營業額按年跌55.3%至6.96億元，其中港澳銷售額分別按年下跌68.4%及78%。集團指疫情持續令訪港內地旅客人數下跌至接近零，澳門在8月中起逐步開放中國部分城市的入境限制前情况相同，令整體內地客交易宗數按年大跌97.4%。同時，香港本地消費亦受疫情及社交限制措施影響，港澳本地客交易宗數按年下跌2.2%，整體港澳交易宗數亦跌45.0%。不過，第二季本地客整體交易宗數有所改善，按季上升8.5%；本地客每宗交易平均金額亦按季升2.3%。

莎莎黃金周內地銷售增39%

至於十一黃金周期間，莎莎國際港澳零售銷售按年下跌51.9%，內地銷售就按年增加38.7%，較上半年零售銷售跌10%有明顯改善。截至9月底，莎莎在港門店按季減少3間至106間，淨增加5間內地門店，馬來西亞減少2間至77間，合計231間分店。

相關字詞﹕莎莎 零售業 新冠肺炎 十一黃金周

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