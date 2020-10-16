基金首8月銷售跌16％ 近月回暖

報告顯示，基金在第一季度出現52.3億美元的淨流出，是2017年以來淨流出金額最大的季度。第二季的表現向好，錄得淨流入5.3億美元，按年跌89％，減少約44億美元。7月及8月的淨流入進一步擴大至9.7億美元。

基金公會主席鄒建雄稱，疫情初期時投資者擔心疫情會打擊全球經濟，因此急於避險，導致基金業在3月份錄得淨流出，達84億美元。但在多國央行積極採取寬鬆的貨幣政策和多項支持措施下，投資氣氛逐漸改善，全球資產亦隨之然上升，帶動基金銷售。

債券基金4月起每月均錄淨流入

債券基金的總銷售佔比最大，佔總額的48％，在疫情初期債券基金錄得歷來最大的淨流出，3月份淨流出達73億美元。但自4月起，債券基金持續每個月均錄得淨流入，且流入量一直上升。環球、亞洲和高收益債券基金的流入表現最為強勁，在4至8月分別錄得6.96億美元、28.15億美元及3.45億美元的凈流入。股票基金在疫情初期的影響較小，沒有出現大量流出，3月淨流出僅1800萬美元，首8個月總銷售額為160億美元的總流入，按年升52％。