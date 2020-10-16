經濟

基金首8月銷售跌16％ 近月回暖

【明報專訊】今年環球市况因為新冠病毒疫情變得波動，投資者紛紛避險。香港投資基金公會公布，今年首8個月基金總銷售額按年跌16％至545億美元，並錄得37億美元的淨流出。但數據顯示，在首季之後，近月持續重現淨流入。

報告顯示，基金在第一季度出現52.3億美元的淨流出，是2017年以來淨流出金額最大的季度。第二季的表現向好，錄得淨流入5.3億美元，按年跌89％，減少約44億美元。7月及8月的淨流入進一步擴大至9.7億美元。

基金公會主席鄒建雄稱，疫情初期時投資者擔心疫情會打擊全球經濟，因此急於避險，導致基金業在3月份錄得淨流出，達84億美元。但在多國央行積極採取寬鬆的貨幣政策和多項支持措施下，投資氣氛逐漸改善，全球資產亦隨之然上升，帶動基金銷售。

債券基金4月起每月均錄淨流入

債券基金的總銷售佔比最大，佔總額的48％，在疫情初期債券基金錄得歷來最大的淨流出，3月份淨流出達73億美元。但自4月起，債券基金持續每個月均錄得淨流入，且流入量一直上升。環球、亞洲和高收益債券基金的流入表現最為強勁，在4至8月分別錄得6.96億美元、28.15億美元及3.45億美元的凈流入。股票基金在疫情初期的影響較小，沒有出現大量流出，3月淨流出僅1800萬美元，首8個月總銷售額為160億美元的總流入，按年升52％。

相關字詞﹕香港投資基金公會 鄒建雄 基金銷售

上 / 下一篇新聞

美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序
美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序
華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯
華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯
科網領跌 港股挫508點
科網領跌 港股挫508點
中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者
中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者
捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元
捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元
周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長
周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長
疫情打擊 迅銷少賺44％
疫情打擊 迅銷少賺44％
薩莉亞疫情下轉蝕2.54億
薩莉亞疫情下轉蝕2.54億
相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣
相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣
內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期
內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期
碧桂園服務對賭協議 入股內地清潔服務商
碧桂園服務對賭協議 入股內地清潔服務商
富衛新推自願醫保 每年每症計賠償限額
富衛新推自願醫保 每年每症計賠償限額
港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大
港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大
台積電上季多賺36% 中芯上調收入毛利預測
台積電上季多賺36% 中芯上調收入毛利預測
美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點
美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點
法荷支持歐盟加強遏制科技巨企
法荷支持歐盟加強遏制科技巨企
歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品
歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品
張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛
張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛
張宗永：匯豐和香港是命運共同體
張宗永：匯豐和香港是命運共同體
技術取勝：鞍鋼股份升穿50天線
技術取勝：鞍鋼股份升穿50天線
盧駿匡：長線可分段入巿 吼跑贏恒指股份
盧駿匡：長線可分段入巿 吼跑贏恒指股份
陸香港新客買iBond 變相賺多4嚿水
陸香港新客買iBond 變相賺多4嚿水
劉思明：科網股受壓 雷蛇新高可吼
劉思明：科網股受壓 雷蛇新高可吼
周顯：錢比人命更重要
周顯：錢比人命更重要
譚新強：螞蟻應獲諾貝爾經濟學獎
譚新強：螞蟻應獲諾貝爾經濟學獎
湯文亮：拍賣只為一個交代
湯文亮：拍賣只為一個交代
地產商減價 曼谷樓市交投料轉活 市中心複式新盤 150萬入場
地產商減價 曼谷樓市交投料轉活 市中心複式新盤 150萬入場
移民泰國前 須領非移民簽證
移民泰國前 須領非移民簽證
盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價
盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價
柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍
柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶
收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
首都廣場劏舖僅26萬 7年勁蝕逾九成
首都廣場劏舖僅26萬 7年勁蝕逾九成