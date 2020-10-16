經濟

捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元

【明報專訊】捷心隆（2115）和嘉泓物流（2130）兩隻新股昨日掛牌上市，其中捷心隆最高曾升逾2.8倍，收市價仍較招股價升逾兩倍，一手10,000股帳面賺7700元；至於另一隻新股嘉泓表現較為失色，全日微升不足2%，一手1000股帳面賺50元。

「頂頭槌」大戶帳賺近280萬

捷心隆在上市前夕一度更換8家包銷商，改聘3家新包銷商，需延長招股期和押後上市。該股昨日股價表現向好，開市高開1.16元，較招股價0.36元高逾222％。其後升幅進一步擴大，升至全日高位1.39元，收市價報1.13元，全日升213.9％。

雖然上市一度出現波折，但捷心隆公開發售仍獲約12.47倍超額認購，涉及逾1.2萬人認購。

由於絕大多數投資者在認購金額少於500萬元的A組入飛，B組分派率極高，以4名「頂頭槌」大戶為例，每人獲派364萬股股份，分派率逾兩成。以7日孖展期、年息2.58厘計，孖展成本僅約3100元，每名大戶帳面賺近280萬元。

嘉泓微升不足2% 一手帳賺50元

至於嘉泓全日股價受壓，但由於大戶分派率同樣偏高，其中5名的「頂頭槌」大戶分派率近四成，每人獲派101.1萬股，每股孖展成本攤薄，只需升0.12％已可打和，因此大戶亦未至損手。

相關字詞﹕嘉泓物流 捷心隆

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