經濟

中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者

【明報專訊】中國發行的60億美元境外國債，在環球超低息環境下，吸引了龐大需求。這次中國財政部首次發行的144A債券，可賣給美國國內的合資格投資者，據外電報道，這部分的申購額已達46億美元。

據中國財政部公布，全球投資者訂單規模是發行量的4.7倍，即超額認購3.7倍，合共申購額達282億美元。

全球申購額達282億美元

這是中國自2017年重啟美元主權債後，連續第4年發行。其中分為4個年期，3年期發行12.5億美元，5年期發行22.5億美元，10年期發行20億美元，30年期發行5億美元。

據彭博社報道，中國政府早前給出的初步價格指引，分別較美國國債高出50至110個基點（1厘等於100基點），目前在各大央行空前的貨幣寬鬆措施使得全球利率保持低位之際，這個價格指引甚有吸引力，因此出現超額認購。由於反應踴躍，最終的定出的收益率均較初步指引低。

按財政部公布，3年期發行收益率為0.425厘，5年期為0.604厘，10年期為1.226厘，30年期為2.31厘，分別只較美債高出30至80基點。

匯豐首次沒納入安排行

財政部表示，此次發行新引入了美國境內合格投資者，進一步擴寬了投資者群體，國際組織、中央銀行及區域貨幣當局投資踴躍，養老基金、商業銀行、保險公司、資管公司、基金公司等積極參與了發行，並在地域和類型上體現出良好的分布。

財政部沒有公布此次安排行名單，渣打銀行昨日透露其為聯席主承銷商和聯席簿記管理人，而早前彭博社稱，匯豐銀行首次沒有在安排行名單之中。

人行開展5000億人民幣MLF

另外，人行連續第三個月超額續作中期借貸便利（MLF），昨日開展5000億元人民幣MLF，當中淨投放3000億元人民幣。

在岸及離岸人民幣跌逾百點子

昨日人民幣匯價回落，在岸及離岸價均跌逾百點子（1元等於1萬點子），截至晚上約9時分別報6.7287及6.7238。

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