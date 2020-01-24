科網領跌 港股挫508點

夜期曾失守24000關

阿里巴巴（9988）跌4.3%，為跌幅最大恒指成分股。騰訊（0700）跌3.75%至552元，美團（3690）跌4.8%至265元，小米（1810）跌3.4%至22.45元。ATMX領跌下，科指跌278點或3.57%，收報7541點；國指跌158點或1.6%，收報9762點。全日主板成交1305億元。

美國政治新聞網站《Politico》報道，40多位歐洲議會議員將華為和中興通訊（0763）列為對網絡安全構成威脅的高風險公司，呼籲歐洲各國削減對這兩家公司的資金支持。中興通訊昨日跌4%，收報19.2元。

汽車股經歷周三急升後，昨日回吐，比亞迪（1211）早段再創新高，曾升逾6%見143.5元，收市倒跌0.15%至134.3元。吉利（0175）亦倒跌0.2%。長城（2333）跌2.7%。

金管局兩度接錢 共沽108億

跌市下資金續流入本港，金管局在昨晨及昨午兩度承接熱錢，分別向市場沽出55.34億元及52.7億元，合共108.04億元，香港銀行體系總結餘在下周一將增至3153.79億元。北水亦續現淨流入，港股通昨日錄得37.83億元淨買入成交，主要買入騰訊、美團及小米。