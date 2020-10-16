華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯

【明報專訊】螞蟻集團強調其業務主要在中國，根據螞蟻A股的招股文件，集團近年的海外營業收入佔比維持約5%水平，2020年上半年為4.42%（見圖），主要來自跨境支付及商家服務。招股書又披露，螞蟻旗下有6家主要的境外子公司，當中包括跟「超人」李嘉誠共同營運Alipay HK的API（Hong Kong）Investment Limited，其他境外公司主要集中於香港、新加坡及荷蘭。
旗下6家境外子公司 集中港星荷蘭
螞蟻2018年4月曾以12億美元（約93.6億港元）收購美國支付公司速匯金（MoneyGram），藉以進軍國際支付市場，惟交易觸礁，當時華府同樣以國家安全考量為由，拒絕收購事項，最終在無法獲得美國監管機構批准下宣告失敗。
目前，螞蟻主要透過Alipay HK拓展大中華市場，亦有意以此平台作為拓展全球業務的踏腳石。集團早前又提出「Alipay+」解決方案，透過旗下程式直接連接相關合作伙伴，冀連接全球商戶和電子錢包用戶。
此外，螞蟻近年亦連環收購或入股海外金融公司，從而打入當地市場，以拓展跨境匯款或支付的版圖。例如早在2017年，螞蟻入股菲律賓電子錢包GCash，及後雙方展開合作，打開東南亞市場。其後螞蟻多循此方向發展，例如去年收購越南電子錢包服務商eMonkey大部分股權，今年初又買入瑞典網上支付公司Klarna的少數股權。
相關字詞﹕螞蟻集團