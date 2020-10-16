美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序

螞蟻：業務主要在中國 不了解華府決定

據報，目前華府的相關決定細節未明，包括何時檢視是否將螞蟻集團納入實體清單；惟是次行動表明，特朗普政府的對華強硬派試圖釋出信息，以遏制美國投資者參與螞蟻集團的IPO。有美國官員擔心，有意認購螞蟻IPO的美國投資者或遭受欺詐，同時擔心螞蟻將主導全球的電子支付平台市場，有利中國獲取大量美國銀行業務和個人數據。早前也有報道表示，美國總統特朗普因為擔心中資科企旗下的電子支付平台或會威脅該國安全，正研究對螞蟻及騰訊（0700）實施限制措施。美國參議員魯比奧（Marco Rubio）亦呼籲特朗普政府阻止螞蟻於香港及上海兩地上市的計劃。

事實上，今年以來特朗普政府主力針對中國科技公司，包括迫使TikTok母公司售股，以及對中芯國際（0981）實施限制（見表）。

中國外交部：美無理打壓 屬霸權行徑

中國外交部發言人趙立堅昨日回應表示，中方一貫反對美國無理打壓外國企業的霸權行徑，濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸權行徑。他又指出，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，為各國企業在美國投資經營提供開放、公平公正、非歧視的營商環境，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

此前，有報道表示，中證監正調查螞蟻集團的上市計劃，是否存在利益衝突，導致螞蟻的IPO審批延後。是次螞蟻再有負面消息，阿里巴巴股價昨天急跌4.3%，收報284.8元；其美股早段跌近2%，但較港股收市價回升約1%。

事實上，螞蟻在A股招股書中已作出相關風險披露。提到中美之間貿易或其他緊張因素的進一步升級，可能對公司的業務運營和經營產生負面影響。又指隨着公司進一步進入其他市場，需要面對新增的法律法規以及更多的監管要求，包括基於數據安全和隱私保護，以及可能面臨當地貿易保護主義政策的挑戰。

美國有意制裁中資公司的消息屢次傳出，瑞銀財富管理投資總監李智穎認為，或會影響公司的上市程序，股價短期波動，但如果企業主要業務位於中國，即使被列入管制消單，中長期影響有限。她相信在美國總統大選前夕，美國政府禁制中資科技公司的新聞會繼續傳出。

明報記者 蔡穎霖