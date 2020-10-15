個別城市指定公墓 港人可土葬

不少長者觀念較為傳統，希望死後可以保留全副身軀，故希望進行土葬。不過中國國務院早於1997年頒布《殯葬管理條例》，指出人口稠密、耕地較少、交通方便的地區，應當實行火葬。因此大部分大灣區城市都屬於火葬區，包括廣州、東莞等。不過有個別城市如深圳允許港澳同胞進行土葬，條例列明十個少數民族、港澳台同胞及外籍人士可以土葬 ，並安葬在指定的公墓。但倘若死者因鼠疫、非典型肺炎離世，一律必須火葬。

遺體運回港 通常指定殯儀館承辦

如在內地死亡，並希望將遺體運回香港，一般而言須領取由醫院簽發的醫療死亡證 ，到該區的派出所注銷戶口及領取殯葬證。憑死亡證及死者護照或身分證到該區僑務辦公室領取遺體外運許可證明，通常會有指定的外運殯儀館，再委託殯儀館包辦具體的殯殮事宜如遺體接運、防腐、購買棺木、運送機場碼頭等。

香港方面，申請人亦須向香港衛生處的港口衞生科，領取人類遺骸進口許可證，可見手續相當繁複。從網上資料可見，如將遺體由大灣區城市運送至香港，費用由1萬元至1.6萬不等，仍未計及棺木及化妝等雜費。

[活在灣區]