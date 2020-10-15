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港人長居大灣區 宜在港做好遺囑安排

【明報專訊】不少退休人士會考慮到大灣區生活，事實上，不少年長人士早年在港打拼，可能手上坐擁幾項物業，或持有一些收息股、存款等等。儘管不少人對談及生老病死會有所避忌，但人終有一日會離開世界，與其讓後人為資產紛爭不斷，不如盡早訂立遺囑。那麼一旦移居到大灣區生活，又應如何安排遺囑呢？另外，在內地安葬與香港有何分別？若想安排遺體運送回香港安葬，又有何途徑呢?

後人承繼遺產 先申請聲明書

粵港澳大灣區經貿協會主席曹景昌接受訪問時表示，最理想的做法是在香港找律師訂立遺囑（又名平安紙），好處是可以制定份額予指定親友，無論是現金、股票、輕資產都適用。倘若承繼人要承繼資產，他要向先人訂立遺囑的香港律師樓申請「承繼遺產聲明書」，若決定不承繼資產，則要填寫「放棄承繼遺產聲明書」。承繼人可以透過同一間律師行的另一名在國內有註冊及認可律師，協助在國內辦理公正手續，以執行遺囑及承繼遺產聲明書。如果擁有多項不同資產，處理手續就會愈複雜，律師會在公證行說明不同資產的分配方法及比例，如現金數目、分配給何人以及分配比例。

辦理聲明後，承繼人就要到相關機構或部門申辦轉名手續，如物業資產、公司持有人名稱就要到房管局辦理轉名；公司帳戶、銀行戶口現金就要到銀行辦理手續。若承繼人生活繁忙，亦可填寫「授權委託聲明書」，由香港律師前往內地代辦直接委託內地執業律師辦理。

倘沒訂遺囑 據港法例分配

如果沒有訂立遺囑，就會根據香港法例來分配。假設丈夫有一名妻子及兩名兒子，遺產就會50%分給妻子，另外分別給予兩名兒子各25%。在沒有遺囑的情况下，倘若有人能證明與死者有關係如私生子、或內地註冊結婚配偶，就會引發往後財產分配及紛爭問題，當出現資產分配問題，所有銀行、證券户口及資產都會凍結，直至法庭審理完畢。當中不但耗時，部分遺產亦會用作繳付律師費、保管費等，時間愈長花費愈多。

明報記者 黃清瑤

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