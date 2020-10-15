上月三大辣稅勁升九成半 近1年新高

或反映恒隆購壽山村道地

上月新冠疫情趨緩和，樓市亦轉活。稅務局數據顯示，上月涉三大辣稅成交宗數1928宗，按月升36%，亦是繼去年10月錄1990宗後的11個月高位；稅收方面，上月共錄20.19億元，同樣是繼去年10月錄24.45億元後的11個月高位。辣稅分類方面，最受市場關注、反映境外買家入市的BSD，上月錄42宗，雖與8月持平，但涉稅款逾6.57億元，按月勁升1.8倍，創去年10月錄8.8億元後的11個月高位。以上月42宗涉BSD成交計，即平均每宗涉稅款1564萬元。至於稅款收益同創11個月新高的DSD，9月總稅款收益13.436億元，按月升71%；其中住宅、非住宅稅款分別9.627億和3.809億元，按月分別升1倍和26%。另9月涉DSD成交為1852宗，按月升38%。

值得一提的是，恒隆上月以25.66億元購入美國領事館持有的壽山村道屋地，需付30%BSD及DSD辣稅共涉7.7億元，料有機會是推高辣稅收益的原因。不過，由於辣稅條款豁免重建項目支付的辣稅，發展商可在項目拆卸並批出建築圖則、或重建完成後，向稅局申請退稅。

稅務局表示，根據《印花稅條例》，納稅人須在簽署可予徵收印花稅的買賣協議/售賣轉易契後30天內繳付印花稅；而局方所列個別月份的印花稅數據，或會包括之前月份的交易個案，因此未必能夠完全反映該月市况。

至於SSD方面，上月共涉34宗，按月增加13%；相關稅款為1810萬元，按月卻跌11%，是上月唯一錄下跌的稅種。總結第三季（7至9月），三大辣稅共錄逾41.2億元，按季增逾6成；而第三季涉辣稅交易宗數5174宗，按季增逾4成。