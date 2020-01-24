ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶2.38億沽 實呎逾7.1萬

【明報專訊】市場聚焦新世界（0017）大圍站柏傲莊I之際，信置（0083）何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS、西貢133 PORTOFINO，昨合共錄得兩宗成交、吸金約2.8億元，其中前者以2.38億元售出的特色戶，成交價和呎價料創今年九龍一手分層物業新高。