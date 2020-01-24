ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶2.38億沽 實呎逾7.1萬

【明報專訊】市場聚焦新世界（0017）大圍站柏傲莊I之際，信置（0083）何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS、西貢133 PORTOFINO，昨合共錄得兩宗成交、吸金約2.8億元，其中前者以2.38億元售出的特色戶，成交價和呎價料創今年九龍一手分層物業新高。
ST. GEORGE'S MANSIONS最新售出1座23樓A室，屬頂層實用3330方呎連天台特色戶、4房4套間隔，成交價2.38億元（包3車位）、實呎71471元，成交價、呎價料均創今年九龍一手分層豪宅新高，買家成交期540日。
今年九龍分層新高紀錄
ST. GEORGE'S MANSIONS由8月至今已累售3伙、套現4.4億元。另外，信置同系西貢133 PORTOFINO，售出1座5樓實用1239方呎連天台A室特色戶、4房雙套間隔，成交價3968.7萬元、實呎32,031元，呎價料創西貢一手分層新高；項目2月至今累售3伙、套現1億元。
133 PORTOFINO實呎創西貢新高
恒地（0012）負責銷售的屯門青山灣帝御‧金灣，透過招標售出5座高層地下2室，為實用332方呎1房設計連花園特色戶，成交價612萬元、實呎18,434元；項目8月開售至今累沽585伙、佔單位總數611伙的96%。
相關字詞﹕帝御‧金灣