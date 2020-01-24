EIGHT KWAI FONG推4年先住後付 可出租

今次EIGHT KWAI FONG推出的價單，涉及50伙，包括6個開放式單位，及44個一房單位，實用258至428方呎。若以定價計，均呎33,116元，若扣除最高6%（120天付款）優惠後，折實均呎31,129元。資料顯示，同區樓齡約4年的壹鑾，最新平均實呎31,448元，即今次賣方開價，與同區二手物業相若。

首批50伙折實均呎3.1萬

遠中集團香港區資產管理總經理黃今證形容，EIGHT KWAI FONG開價屬「親民價」。另集團香港區財務總監李暘暉則透露，項目已因應市况及疫情調低價錢。黃今證補充，項目今日開放示範單位及收票，所有買家均可享6個月管家服務。

賣方除提供120天付款計劃外，亦有360天付款（照定價減3％），另亦罕有地在一個全新開售的樓盤，推出「1440 GO先住後付計劃」（照定價），買家先在簽訂臨約當日及30天各付樓價5%訂金，餘下90%在1440天（即約4年）內支付，買家在簽定臨約120天起，可以先住後付，更可把單位出租，首先付樓價5％作申請費，以及後每年3％許可費，連同訂金在內，即4年共先付樓價約27%，有關申請費及許可作為須付樓價餘額。

另今批價單定價897.7至1,715.6萬元，折實843.8至1,612.6萬元，折實實呎25,986至39,871元。上述項目原為新世界（0017）持有的出租物業，遠中集團今年初向新世界購入139伙，涉資逾12億元，若以銷售面積約4.9萬方呎，平均呎價約2.47萬元。

另外，新世界、港鐵（0066）大圍柏傲莊I將於今日下午3時截止認購登記。

柏傲莊收逾1.5萬票 逾一年最勁

據市場消息指出，柏傲莊I截至昨晚7時，過去5天暫錄逾1.5萬個認購登記，料為去年中會德豐地產將軍澳日出康城MONTARA、勁收1.8萬票後最多，若以首輪銷售的391伙計，超額認購約37倍。