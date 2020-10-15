合生近10億加碼購中環中心全層 呎價低兩年前一成

資料顯示，合生創展曾於2018年以11.18億元購入同廈49樓，當時呎價約4.35萬元。換言之，今次陳秉志售出之物業，呎價較兩年前低約12%。

騰訊音樂副總裁承接W50蝕讓貨

此外，新型商廈再錄蝕讓。土地註冊處顯示，黃竹坑W50中層07室，面積約612方呎，上月以760萬元售出，呎價12418元。買家以振明有限公司（METRO ELITE LIMITED），董事為騰訊音樂娛樂集團副總裁侯德洋（DENNIS），原業主2014年828.4萬元購入，帳面蝕68.4萬元或8%。

另外，寶聲集團持有大部分業權的九龍城獅子石道73至75號舊樓，仲量聯行指出，上述物業將於11月6日強拍，底價逾2.23億元。物業1954年落成，現為一幢5層商/住綜合用途樓宇，該地劃為「住宅（甲類）2」用途，地盤總面積約2811.99方呎。

獅子石道項目下月強拍 底價2.2億

發展商同時持有毗鄰的獅子石道67至71號商住物業，並曾透露計劃合併重建，擬作商住發展，預計合併地盤後面積約1萬方呎，以地積比率9倍計，可建樓面約9萬方呎。