太古城首拆售車位 指引價300萬 貴康怡二手車位價逾七成

明報記者 甘潔瑩

太古城為太地在1970年代發展的物業，是次為屋苑入伙逾40年來「破天荒」拆售車位。太地表示，昨日已向太古城第六期，即青松閣、翠榕閣及綠楊閣業主發出邀請信，由本月起分階段拆售屋苑第六期全部227個停車位及62個電單車位，首批32個停車位及4個電單車位，將以招標形式發售，只有屋苑第六期住宅單位業主為合資格買家，每伙業主可以遞交一份招標文件以購買最多一個私家車車位及一個電單車車位。

先拆售第六期227個私家車位

太地又指出，拆售車位符合集團出售部分非核心資產，並將資金投資於新商機及核心項目的發展策略，並指現時着力處理第六期的停車位銷售安排；至於會否推售其他期數的車位，則仍在審視有關安排。

據本報取得的招標文件顯示，是次出售私家車車位指引價為300萬元，電單車位指引價為15萬元，招標日期由10月13日至11月2日下午3時。標書顯示，投標者可同時投標首批36個車位，不過就列明「中標者只能夠購入不多於其中一個私家車位及、或不多於其中一個電單車位」；此外，太地不一定接納出價最高的投標書，全權酌情決定接納或拒絕任何標書。另地契註明，太古城內所有住宅用途的私家車位只可由太古城的住戶或其訪客使用，但地契內並沒有車位轉售限制。

太古城共4500車位 料市值逾百億

值得留意，投標者須為相關單位的登記業主，並與土地查冊紀錄相同，即若單位由二人持有，投標時亦需要二人一併申請，而投標者需以實益擁有人的身分持有相關單位，其他身分如信託人、遺產代理人、遺囑執行人等持有則不接受。若標書獲接納，投標者將在11月13日前收到要約表格。買家在收到接納書後，要在10日內簽署正式買賣合約，並將訂金增加至車位售價的20%，餘額則在明年3月26日前付畢。

太地又稱，太古城合共約4500個停車位作商業及住宅用途。有業界指出，若以每個車位300萬元計，估計市值逾百億元。

中文大學經濟學系副教授莊太量表示，現時太古城僅拆售200餘個車位，預計套現約6億至7億元，對太地而言不屬於龐大資金，未能斷言是否撤離市場，但此舉明顯是看淡後市的表現。