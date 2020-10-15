周顯：帝苑疫情小爆發 政府處理手法災難

這麼好的酒店、這麼好的餐廳，居然有3名男員工在更衣室感染新冠病毒，實在有點兒運氣不佳。但更糟糕的還是，政府面對事件時，所採取的應對策略。

衛生署的做法，是要求撤離所有住客，並關閉酒店14日，進行全面消毒和深層清潔。問題在於，酒店使用中央冷氣，窗戶不能開啟，換言之，所有人都有機會染疫。一旦把住客撤離，他們馬上會走到其他地方，或住進其他酒店，把疫情散播開去。

任由住客撤離 邏輯何在

輿論的說法是正確的﹕應該困住酒店所有人等，規定一一做完檢測，確定無恙後，方准離開，這也是專家的建議。不過，說笑一句，以香港政府的檢測能力，可能要花上許多日，方可完成。但是，酒店的費用又由誰來付呢？要知道，帝苑可是高級酒店呢！

便宜一點的做法，就是大巴士大巴士，一車一車把酒店所有員工+住客，載到去一個成本比較低的隔離中心暫住，直至全部檢測完成為止。

反過來說，如果任由住客撤離，即是衛生署已先假設房間不會感染了，那麼，又何必關掉整間酒店呢？倒不如只關掉出事的餐廳和健身室，進行消毒，便已足夠。這應該是邏輯題吧？

[周顯 投資二三事]