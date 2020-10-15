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經濟
2020年10月15日星期四
技術取勝
投資策略
陳德霖開數碼錢包支付公司 中資眾安雲鋒入股 將與各國商合作
私企高層可參選 特首之路未「閂閘」
早年拓金融科技 研區塊鏈跨境貿易
內地9月M2增10.9％ 高預期
騰訊阿里破頂 撐恒指保100天線
iPhone12貴預期 5999元起跳 本港明起接受預訂 蘋果股價周二高位跌5%
3香港：iPhone 12有助推動5G上客
三星推首隻房託ETF：環球低息下有需求
換包銷捷心隆 暗盤升逾1.78倍
華為傳拆售「榮耀」作價或達250億
香港金融主席上周五持股減一成
SHOPLINE中環IFC開實體快閃店
恒大配股集資規模減六成 山東高速傳傾向要求恒大還債
薈萃國際前主席1.14億入股松齡
Refinitiv：中企首3季海外併購額減21%
太平洋航運第三季貨船收入改善
AMC：資金只夠用至年底 未擬申破產 正研集資方案
受惠經濟重啟 星第3季GDP跌幅收窄至7%
高盛上季利潤增近1倍
張兆聰：疫情不減 聯想可炒波幅
李曉佳：內地力推數碼貨幣 金管局曾指港乏前景
技術取勝：金風科技8.8元料有支持
劉思明：家品股買盤積極 海信家電發力
周顯：帝苑疫情小爆發 政府處理手法災難
湯文亮：售後租回 即是售後不租回
太古城首拆售車位 指引價300萬 貴康怡二手車位價逾七成
合生近10億加碼購中環中心全層 呎價低兩年前一成
EIGHT KWAI FONG推4年先住後付 可出租
ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶2.38億沽 實呎逾7.1萬
上月三大辣稅勁升九成半 近1年新高
廖寶珊家族成員4188萬「首置」入市中半山豪宅
立法會議員謝偉銓：降祖堂地出售門檻 2400公頃鬆綁
優勢較內地城市大減 籲香港勿再原地踏步
港人長居大灣區 宜在港做好遺囑安排
個別城市指定公墓 港人可土葬
內地設喪葬費及撫恤金制度
灣區須知：港人遇問題可求助駐粵辦等機構
技術取勝：金風科技8.8元料有支持
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【明報專訊】雅生活服務需守36元（圖）
鴻騰精密3.5元料有承接（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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