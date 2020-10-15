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李曉佳：內地力推數碼貨幣 金管局曾指港乏前景

【明報專訊】內地如火如荼地加速推進數碼人民幣，深圳日前還派發數碼人民幣利市予市民消費，變相公測；一河之隔的香港會否參一腳備受關注。其實早在3年前金管局已就發行數碼貨幣展開研究，但得出數碼貨幣用於本地零售支付，前景可能有限的結論；去年與泰國合作的研究，方向也是針對機構與銀行間的跨境支付用途，跟數碼人民幣面向民眾的定位不同，因此，如果要配合推進數碼人民幣，香港需要考慮的未必是發行數碼港幣，而是怎樣建立可讓數碼人民幣跨境支付的平台。

港定位銀行間支付 內地面向民眾

金管局早在2017年4月便聯手香港銀行間清算有限公司及3間發鈔行，與金融區塊鏈技術公司R3合作研究數碼貨幣，評估發行央行數碼貨幣在技術層面，以及對接債務工具中央結算系統等使用的可行性。結論認為，香港已有高效率及可靠的零售與批發支付系統，央行數碼貨幣在本地零售及批發層面的應用可能相當有限。

及至去年5月，金管局與泰國央行合作，共同研究數碼貨幣於跨境支付的應用。結果顯示，數碼貨幣支持實時跨境資金轉撥，能提高效率、降低成本、減低結算風險、提高透明度和配合合規要求。

一直有參與金管局數碼貨幣研究的R3亞太區主管Amit Ghosh早前接受傳媒訪問亦指出，金管局研究重點是跨境批發支付的應用，不同於數碼人民幣涵蓋的零售支付應用。如果要推出零售支付層面的數碼港幣，能否確保社會大眾接受和普及，是金管局要考慮的重要問題。

值得注意的是，七國集團（G7）昨日發聲明，強調數碼貨幣必須保持透明度、法治及健全的監管，以免破壞金融穩定、用戶私隱與網絡安全。金管局的研究採用R3區塊鏈平台Corda為技術基礎，Corda其中一個優點是交易數據鏈條較短，只涉及交易相關參與方，更能保護參與方的商業私隱；同時整個交易流程全自動化，可實時追蹤及對帳，透明度較高，能更易符合國際間對數碼貨幣交易使用的監管要求。

助數碼人幣「走出去」 勝推數碼港幣

再者，除了金管局及泰國央行，加拿大央行的數碼貨幣，甚至是歐洲央行有意推出的EUROchain，也是以Corda為平台，對比起中國的數碼人民幣採用自行研發的技術平台，香港在基礎層面上較適合與國際接軌。上周四（10月8日）金融發展局行政總監區景麟便表示，香港可作為沙盒試行數碼人民幣，金發局亦會研究相關主題。筆者從中猜想，香港的數碼貨幣發展方向，更可能是作為最大離岸人民幣中心，做好數碼人民幣「走出去」的中間人角色，多於發行數碼港幣。至於金管局會怎樣配合國家數碼貨幣的宏圖大計，就要等金管局諸公出來解畫了。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕區塊鏈 數碼人民幣 金管局 數碼港幣

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