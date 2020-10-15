高盛上季利潤增近1倍

反映大行經濟衰退下仍賺錢

繼強生（J&J）宣布暫停新冠疫苗臨牀測試後，美國藥廠禮來（Eli Lilly）亦宣布基於安全考慮，其抗體藥物臨牀測試暫停。新冠藥物研發進展受阻，加上美國新一輪刺激方案談判未有進展，美股早段缺乏方向，午夜前轉跌。醫保巨頭聯合健康（UnitedHealth）上季利潤勝預期，上調全年利潤預測，但早段股價跌近2%。

與其他華爾街大行相比，高盛來自併購諮詢及交易部門的收入較多。由於市况持續波動，刺激了交易需求。高盛上季交易收入按年增長29％至45.5億美元。透過協助企業發行股票及債券，高盛上季的承銷收入按年增長六成至14.3億美元。投資銀行業務收入亦按年增長7%至20億美元。

相比之下，擁有龐大存款基礎、對利率波動相對敏感的美銀上季表現稍遜。為應對疫情對經濟造成的影響，聯儲局未來多年仍將維持零利率政策，這將擠壓美銀通過吸引存款、發放貸款而獲取的利差。美銀上季的淨利息收入較去年同期減少21億美元，總金額跌至102億美元。

以資產值計算，美國第二大銀行美銀，上季整體收入按年跌逾一成至203.4億美元，略低於分析師預期的208億美元。上季利潤按年跌近16％至48.8億美元。不過美銀預期，淨利息收入已在第三季觸底。

跟摩通和花旗一樣，美銀為潛在壞帳撥備減少。上季的相關撥備降至13.6億美元，較次季的51.2億美元大幅收窄。不過交易收入表現相對較弱。美銀上季調整後的交易收入為33.4億美元，按年增長4％。摩通上季的交易收入增長30％，花旗亦增長17％。美銀股價早段跌4%。

低利率亦影響到富國銀行的利差收入。該銀行第三季淨利息收入按年跌19％至93.68億美元。上季整體收入按年跌14%至188.6億美元，利潤按年大跌56％至20.4億美元。富國股價早段跌5%。

（綜合報道）

[國際金融]