受惠經濟重啟 星第3季GDP跌幅收窄至7%

【明報專訊】受惠於經濟活動重啟，新加坡製造業復蘇。該國第三季GDP初值按年下滑7%，較第二季的13.3%跌幅顯著收窄。若按季相比，第三季GDP經季節調整增長達7.9%，較次季的13.2%跌幅急速反彈。新加坡在4至5月期間實施嚴格的防疫封鎖措施，6月起逐步重啟工商活動，經濟開始穩定復蘇。新加坡貿工部表示，經濟反彈主要由於製造業產出在第三季按年增長2％，較次季的0.8％收縮顯著改善。
上季新加坡製造業恢復增長，主要由於環球對半導體及半導體製造設備的需求強勁，帶動電子行業產出增加。不過新加坡服務業繼續收縮，航空運輸、住宿等與旅遊相關的領域繼續下滑。服務業產出按年跌8％，但較次季的13.6％跌幅收窄。
製造業恢復 建築業重災區
建築業繼續成為重災區，繼次季按年暴跌59.9％後，第三季再按年收縮44.7％。由於建築公司須實施安全管理措施，確保復工安全進行，建築活動恢復緩慢。金融、保險、信息及通信行業則在上季穩定復蘇。新加坡貿工部昨維持全年GDP將下跌5%至7%的預測。
新加坡金管局（MAS）昨維持貨幣政策不變，稱維持寬鬆貨幣政策仍然合適。MAS表示，雖然新加坡經濟正在復蘇，但預計第四季環比增長放緩，明年將保持溫和增長。由於海外需求仍然謹慎，跨境旅遊的限制持續，這些因素都可能拖累新加坡經濟前景。
（綜合報道）
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