受惠經濟重啟 星第3季GDP跌幅收窄至7%

上季新加坡製造業恢復增長，主要由於環球對半導體及半導體製造設備的需求強勁，帶動電子行業產出增加。不過新加坡服務業繼續收縮，航空運輸、住宿等與旅遊相關的領域繼續下滑。服務業產出按年跌8％，但較次季的13.6％跌幅收窄。

製造業恢復 建築業重災區

建築業繼續成為重災區，繼次季按年暴跌59.9％後，第三季再按年收縮44.7％。由於建築公司須實施安全管理措施，確保復工安全進行，建築活動恢復緩慢。金融、保險、信息及通信行業則在上季穩定復蘇。新加坡貿工部昨維持全年GDP將下跌5%至7%的預測。

新加坡金管局（MAS）昨維持貨幣政策不變，稱維持寬鬆貨幣政策仍然合適。MAS表示，雖然新加坡經濟正在復蘇，但預計第四季環比增長放緩，明年將保持溫和增長。由於海外需求仍然謹慎，跨境旅遊的限制持續，這些因素都可能拖累新加坡經濟前景。

（綜合報道）

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