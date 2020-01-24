AMC：資金只夠用至年底 未擬申破產 正研集資方案

美國政府在疫情期間實施人群限制措施，消費者亦避免室內活動，令電影院營運大受打擊。影院觀眾大減，令荷李活片商押後多套大片的上映檔期，進一步打擊影院的收入。更多消費者選用串流媒體服務，也削弱了他們到影院看電影的意欲。AMC在最近一份監管文件披露，在7月和8月耗掉超過2.3億美元（約18億港元）現金。熟悉AMC狀况的人士預計，除非電影公司重新發行新電影，否則AMC將維持這燒錢速度。截至8月底，AMC的現金餘額略高於5億美元（約39億港元）。

7至8月耗掉超過18億現金

AMC透露，已通過出售股份集資約3780萬美元（約2.9億港元）。8月時，它已出售9家位於歐洲波羅的海國家的影院，套現7700萬美元（約6億港元）。彭博社引述知情人士稱，AMC部分債權人曾初步討論，一旦AMC申請破產保護將向其提供一些資金，助AMC在重組期間繼續營運，但尚未與AMC作正式的商討。

不少電影業界人士及分析師均認為，即使未爆發疫情，美國影院行業已面臨調整。1990年代的低廉貸款促成大量電影院落成，電影院屏幕的數量早已過剩。經過一系列收購，AMC成為全球最大影院連鎖集團。併購加上影院設備升級的開支，AMC在疫情爆發前已累積49億美元（約382億港元）債務。

疫情期間上座率限制40%之下

疫情爆發，令AMC的財政雪上加霜。美國的AMC影院在8月重新營業以來，為應對公共衛生的要求，上座率被限制在20%至40%之間。AMC去年在美國的收入，有23%來自目前尚未重開的紐約州和加州影院。金融研究機構CreditSights分析師Matt Zloto稱，AMC破產幾乎已成定局，考慮到該公司的股債價值，料其將難以獲得新資金。根據Trace的交易數據，AMC的2025年到期債券，每美元面值交易價格已跌至66美仙。大連萬達在2012年以26億美元，購入AMC娛樂控股100%股權。

（綜合報道）

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