恒大配股集資規模減六成 山東高速傳傾向要求恒大還債

明報記者 陳偉燊

恒大最終淨集資42.56億元，用於現有債務再融資及一般營運資金。配售價較周一收市價19.34元折讓約14.68%。集團主席許家印為首的鑫鑫，則受90天禁售限制，持股由77.78%，降至76.26%。據了解，承配人包括基金Vanguard（領航）、挪威央行Norges Bank、Snow Lake、Key Square、LMR，英國保險公司Legal & General。該集團想藉此改善股東結構，並擬向外界釋放其大力降債的決心。

股價昨最多挫19% 見10日低

不過，一眾名牌基金無助恒大股價「止瀉」，其股價昨天連跌4個交易日，更見10日低位。其債價亦明顯受壓。境內債中，以「15恒大03」的債價下跌3.56%為最多。境外債則以遠期的優先票據明顯受壓，尤以2023年6月下旬的7.5厘優先票據跌幅達4.07%最大。

同系恒大汽車（0708）股價昨日亦跌1.97%。在恒大持重倉6.6%及持15.49億元相關債券的華人置業（0127）亦捱沽，昨日股價跌3.19%，其手持恒大股份市值蒸發28.3億元。近期頻低吸恒大債券的匯漢（0214）及泛海國際（0129）亦分別跌2.5%及1.19%。

淨集資42.56億 多名牌基金接貨

此外，《彭博》報道引述消息人士稱，恒大的最大策略投資者山東高速傾向要求該集團償還34億美元債務，據稱，山東高速有權在恒大未能落實借殼內地A股深深房時，要求恒大最遲在明年1月31日償還所欠債務。

當中有知情人士指出，山東高速所屬的山東國資委，恐國有資產流失，因此不支持山東高速放棄回購。恒大仍與該等債權人持續談判中，山東高速尚未有最終決定。