換包銷捷心隆 暗盤升逾1.78倍

【明報專訊】上市前夕突然撤換多家包銷商的馬來西亞建築商捷心隆（2115），與另一新股嘉泓物流（2130）將於今日掛牌，前者超購12.47倍，暗盤價爆升逾1.78倍，並以近高位收市，不計手續費每手淨賺6400元。嘉泓物流則超購33.3倍，惟暗盤表現一般，收市只升1.5%，每手帳面賺40元。
捷心隆原定於10月8日掛牌上市，不過上市前一日突然撤換多達8家包銷商，改聘3家新包銷商，並將招股期延長三天。該股最終以招股價下限0.36元定價，公開發售超購12.47倍，一手中籤率10.01%，認購35手穩獲一手。捷心隆於輝立暗盤最高見1.02元，升1.83倍，收報1元，升1.78倍，一手帳面賺6400元，富途及耀才暗盤收市報0.98元及1元。
嘉泓物流暗盤只升1.5%
嘉泓物流以中間價2.66元定價，公開發售超額認購33.3倍，一手中籤率20%，認購200手才穩獲一手。該股於輝立暗盤開報3.01元，較上市價升13.2%，但其後倒跌最多12.8%，低見2.32元，收市報2.7元，升1.5%，一手帳面賺40元，富途及耀才暗盤收市報2.68元及2.67元，一手帳面只賺20元及10元。另外，據外媒報道，卓越商企（6989）擬以招股價上限10.68元定價，集資約32億元，料於下周一（19日）掛牌，海通國際及招銀國際為聯席保薦人。