換包銷捷心隆 暗盤升逾1.78倍

捷心隆原定於10月8日掛牌上市，不過上市前一日突然撤換多達8家包銷商，改聘3家新包銷商，並將招股期延長三天。該股最終以招股價下限0.36元定價，公開發售超購12.47倍，一手中籤率10.01%，認購35手穩獲一手。捷心隆於輝立暗盤最高見1.02元，升1.83倍，收報1元，升1.78倍，一手帳面賺6400元，富途及耀才暗盤收市報0.98元及1元。

嘉泓物流暗盤只升1.5%

嘉泓物流以中間價2.66元定價，公開發售超額認購33.3倍，一手中籤率20%，認購200手才穩獲一手。該股於輝立暗盤開報3.01元，較上市價升13.2%，但其後倒跌最多12.8%，低見2.32元，收市報2.7元，升1.5%，一手帳面賺40元，富途及耀才暗盤收市報2.68元及2.67元，一手帳面只賺20元及10元。另外，據外媒報道，卓越商企（6989）擬以招股價上限10.68元定價，集資約32億元，料於下周一（19日）掛牌，海通國際及招銀國際為聯席保薦人。