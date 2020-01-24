經濟

三星推首隻房託ETF：環球低息下有需求

【明報專訊】三星資產運用（香港）推出的三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（港幣櫃台︰3187；美元櫃台︰9187）今日掛牌，是本港首隻追蹤房託的ETF。該行ETF投資策略副總裁凌子敬接受本報專訪時透露，該ETF已錄得1200萬美元的初始投資，主要是包括保險公司在內的機構投資者，遠至日本的投資者也有參與，反映環球低息情况下，投資者對高息ETF有一定需求。

追蹤標普房託指數 現價息率5.73厘

該ETF追蹤標普一隻房託指數，指數包括日本、澳洲、新加坡及香港上市的房託，凌子敬透露，該指數是三星與標普為這隻ETF而訂製的，在甄選指數成分股時，股息率是最主要的因子。該指數過去10年的平均股息率為5.1厘，現價則為5.73厘。凌子敬指出，疫情下環球央行再放水，息口低企，同時不少股票都減派息，甚至不派息，因此不少市場對高息產品有需求。而且，香港上市的房託不多，又一直沒有追蹤房託的產品，該行希望填補缺口。

香港上市的房託主要以營運商場及寫字樓為主，今年飽受疫情影響，股價普遍大幅回落。但凌子敬稱，零售房託佔該ETF比重為41%，其餘為辦公室、酒店及度假中心與工業房託，較為多元化，希望可做到攻守兼備。例如指數權重最高的是澳洲上市的Stockland，除經營購物中心外，亦有經營住宅區、工業區及類似老人院的「退休中心」，目前股價自3月的低位反彈逾一倍。

該ETF預計管理費為0.65%，全年經常開支達1.5%。上市價為2.5美元（約20港元），每手200個基金單位，入場費約為500美元（約3900港元）。

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