3香港：iPhone 12有助推動5G上客

【明報專訊】香港方面，新iPhone 12系列最快在本周五接受預訂，以最低容量的64GB計算，Mini和iPhone12的售價分別是5999和6799港元起，Pro和Pro Max的最低容量是128GB，售價分別是8499港元和9399港元起跳。香港電訊商因應市場，推出多個的5G月費計劃。
3香港在昨日加推5G入門版月費計劃，月費288元的30GB數據，以迎合低用量客戶需求，和記電訊執行董事及行政總裁古星輝指，iPhone12系列可推動5G上客表現。
推月費288元低用量計劃
和記電訊（0215）旗下3香港昨日公布最新的5G發展計劃，指3香港的5G網絡達99%的全港覆蓋，覆蓋港九新界近600個室內外的人流熱點，而和記電訊署理技術總裁何錦輝指，使用15MHz的5G專屬頻譜覆蓋全港，和香港首20%的人流熱點會使用100%兼容3.5GHz和2.1GHz的雙頻譜覆蓋。早前3香港已推出月費388元的100GB和月費688元的200GB月費計劃，古星輝提及，5G的月費計劃定價高，有助推高ARPU（每月每戶平均收入）。
方保僑：預計兩年後 5G會普及使用
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，蘋果推出5G手機能吸引原有的iPhone用家轉機。方保僑提及，香港推出5G僅6個月覆蓋率已達七成，在電訊商加推5G計劃和5G的頻寬會逐漸加大的情况下，4G的頻寬會被削弱，影響4G用戶的使用，更多用戶會考慮轉向5G市場，方保僑預計兩年後5G的市場會成為主流和普及使用。