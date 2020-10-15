iPhone12貴預期 5999元起跳 本港明起接受預訂 蘋果股價周二高位跌5%

明報記者 蔡穎霖、陳麗歡

4款支援5G的新iPhone，其中iPhone 12及iPhone 12 Pro均將在本港時間周五晚接受預訂，10月23日起發售。mini及Pro Max則在11月6日接受預訂。除了維持6.1吋屏幕的iPhone 12外，也推出配有5.4吋屏幕的iPhone 12 mini。售價較貴的iPhone 12 Pro及Pro Max，屏幕加大至6.1吋及6.7吋，Pro Max成為蘋果歷來屏幕最大手機。最新的iPhone 12系列均採用Magsafe磁力無線充電功能。鏡頭方面，iPhone 12和iPhone 12 mini配有雙鏡頭；iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max則是三鏡頭。

iPhone 12及Pro 下周五發售

若跟上一代iPhone 11比較，是次新推的iPhone 12較前者薄11%，手機體積縮細15%，重量減少16%。解像度方面，新iPhone的像素亦比iPhone 11多一倍，其中Pro Max具備超過340萬像素，是iPhone歷來最高。

然而蘋果股價在周二發布會後下跌，從盤中高位急挫近5%，一度失守120美元，至收市跌近3%，而昨晚早段輕微反彈0.2%。蘋果股價在9月初陷入調整後，一直在110美元左右徘徊，直至此次發布會前夕始突破120美元。

港股方面，一系列「蘋果概念股」昨天全線插水，瑞聲（2018）跌1.1%，丘鈦科技（1478）及高偉電子（1415）分別跌4.5%及5.6%。

分析師：iPhone升級需求大

有分析師則看好新iPhone中國銷量，投行Wedbush分析師Daniel Ives表示，蘋果在推出5G手機的路上較市場對手慢，估計有40％的蘋果用戶三年半都沒有升級手機，在今年全球9.5億部 iPhone中，大約有3.5億部處於更新換代機會窗口，預測在本財年iPhone的銷量將創下公司在2015年推出iPhone 6 Plus後售出2.31億部新高。

投行高盛發表報告稱，中國9月手機出貨量轉弱，按年下跌36%，當中國際手機品牌出貨量跌幅更達68%。隨着新iPhone面世，相信其出貨有所改善。