經濟

騰訊阿里破頂 撐恒指保100天線

【明報專訊】港股昨日復市，未能延續周一向好趨勢。受匯控（0005）低開拖累，恒指早上低開近200點，不過及後在科技股帶動下收窄跌幅。

恒指全日大致在50天線（24,606點）附近波動，騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）破頂，幫助恒指在收市前倒升，收報24,667點，上升17點或0.07%，成功守住100天線（24,642點）。截至晚上11時，恒指夜期報24,611點，低水56點。

傳中國美元債被拒門外 匯控跌3%

科指跑贏大市，收報7819點，上升0.92%，主板成交1543億元，北水通過港股通淨買入65.38億元，較周一減少12%，但仍為1個月內次高水平。

騰訊續受北水追捧，昨日淨買入22.48億元，本周累計流入40.57億元，昨升2.96%，收報573.5元，為帶動恒指升幅最多港股。阿里巴巴上升1.92%，收報297.6元，同創收市新高。周一急升的半導體股回吐，華虹半導體（1347）跌4.8%，中芯國際（0981）跌3.11%。

匯控前日（13日）傳出不在中國財政部新一批美元主權債券的承銷商名單，昨日低開4.13%，收報30.5元，下跌3.02%，為拖累恒指下跌最多的成分股。另外， 國聯證券（1456）在周一收市後公告與國金證券合併告吹，昨日急挫28.52%。

植耀輝：外圍多事之秋 港股24600拉鋸

雖然恒指昨日力保不失，不過耀才證券研究部總監植耀輝指出是靠科技股支撐，美國總統大選臨近，外圍股市陸續公布第三季業績，增加短期市場不明朗因素，加上股市缺乏上升因素，預期港股近期會在24,600點附近拉鋸。

相關字詞﹕券商合併 半導體 植耀輝 科技股 匯控 阿里巴巴 騰訊 港股 恒指

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