經濟

內地9月M2增10.9％ 高預期

【明報專訊】人民銀行公布9月份金融統計數據，廣義貨幣（M2）按年增長為10.9%，較市場預期的10.4%為高，亦較8月上升0.5個百分點，惟連續3個月比次季的11%放緩。今年上半年人行為恢復經濟，加快了信貸增長，人行調查統計司長阮健弘指出，政策已取得顯著成效，預期第三季中國GDP會進一步提升，「為未來更好保持合理的宏觀槓桿率水準創造條件」。

社會融資增量同處高位 今季料回落

9月份其他經濟數據皆好過預期，社會融資增量為3.48萬億元（人民幣，下同），市場預期為3萬億元。信銀國際首席經濟師廖群表示，人行仍保持寬鬆力度，不過中國經濟在第二和第三季的復蘇進度好過預期，政府亦沒有設下今年的經濟增長目標，雖然社融和M2仍保持高位，但寬鬆力度比早前回落。隨着今年的地方政府債券發行完成，加上新增貸款因為季節因素減少，預期在第四季社融增量會有所下降。

9月份新增人民幣貸款為1.9萬億元，市場預期為1.7萬億元，多於8月份的1.28萬億元。華泰證券報告認為，9月份新增企業中長期貸款為1.07萬億元，在今年僅次於1月的1.66萬億元，顯示企業融資需求依然較為旺盛，基建配套貸款、製造業中長期貸款等仍在快速增加。

野村：人行續觀望 利率暫不變

此外，狹義貨幣（M1）在9月份的增長為8.1%，連續兩月處於8%以上水平，明顯高於今年的約5%至6%增長，廖群指出顯示銀行內短期存款或現金增長較快，反映經濟活動復蘇正在加快。

野村報告指出，雖然經濟正持續恢復，不過仍然存在困難，預期人行在今年餘下時間會採取觀望態度，不會放鬆或收緊貨幣政策，存款準備金率和利率也不會調整。

相關字詞﹕新增貸款 經濟增長 貨幣政策 中國經濟 人民銀行

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