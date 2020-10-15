經濟

陳德霖開數碼錢包支付公司 中資眾安雲鋒入股 將與各國商合作

【明報專訊】離任剛滿一年的金管局前總裁陳德霖，昨日公布成立圓幣錢包科技有限公司（下稱圓幣科技），並將出任董事會主席。公司計劃推出數碼貨幣「圓幣」，作為亞洲區內多種貨幣合成的記帳和支付單位。資料顯示，圓幣背後似乎以中資股東為主，除眾安在綫（6060）持股兩成外，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲有份投資的雲鋒金融（0376）亦有份投資，而且董事會幾乎「清一色」屬內地背景。有業界人士認為，透過新技術來解決一些長期存在、且久未能得治的問題，相信對市場是「好事」。

明報記者 溫藹紅

陳德霖剛完成「過冷河期」，即轉投商界成立圓幣科技（見表），引起市場關注。圓幣科技成立目的旨在為貿易企業解決跨境支付障礙，包括匯率風險及支付效率問題。陳德霖表示，冀以金融創新建造圓幣錢包系統，為這些障礙提供解決方案，促進區內貿易，並進一步加強香港作為國際金融中心的地位。

推「圓幣」作中介貨幣 屬初步階段

除了貿易支付常用的幣種，圓幣科技更將推出一個以區內多種貨幣合成的記帳和支付單位「圓幣」，公司介紹稱，相對於使用單一外幣作計價和結算而言，將有助亞洲地區的外貿企業管理外匯風險。

據了解，該公司希望將「圓幣」發展成一種可兌換不同地區貨幣的「中介貨幣」，不過現時仍屬初步階段，正待與各國政府洽商。有業界人士表示，由於該公司現時未有具體指出「圓幣」的實際操作，難以進一步評論，但認為透過新技術解決一些長期存在、且久未能得治的問題，相信對整個市場而言都是「好事」。

其實陳德霖成立公司部署「圓幣」早有苗頭，早於今年4月他已曾在接受本地媒體訪問時，提出可運用區塊鏈技術，成立區域數碼貨幣，且組成一家合資公司作平台以促進貿易。目前圓幣科技的5名創始股東分別是總部位於深圳的璀璨資本（Bright Venture Investment L.P.）、具區塊鏈投資背景的Dragonfly Round L.P.與HashKey Holdings、金融服務商Eminent Vision、及眾安在綫旗下ZhongAn Digital Asset Group，並各佔約20%股權（見圖）。

董事包括多名內地企業高管

不過，翻查圓幣科技的註冊文件，該公司於今年7月成立，並在9月引入6名董事，分別是眾安國際總裁許煒 、眾安在綫大股東歐亞平、HashKey Group及上海萬向區塊鏈董事長肖風、登記地址屬雲鋒投資管理的虞梵韵、Dragonfly Capital合伙人馮波，以及內地民企博奇環保（2377）非執董鄭拓。

任內批眾安虛銀牌 「不存在延後利益」

不過由於圓幣股東之一的眾安去年獲發虛銀牌照時，陳仍然擔任金管局總裁，是次引入眾安做股東或惹來爭議。陳德霖發言人回應稱，金管局發虛擬銀行牌照有很完整及嚴謹的制度及程序，申請人要符合所有要求才能獲發牌，不存在延後利益的情况。

相關字詞﹕眾安在綫 區塊鏈 貿易 跨境支付 區內貨幣 圓幣錢包 圓幣錢包科技有限公司 總裁 金管局 陳德霖

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