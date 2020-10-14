摩根資產管理許長泰：明年疫苗出現 落後股將跑出

綜合美國多份民調顯示，目前民主黨總統候選人拜登領先，民主黨奪取參眾兩院機會較高。不過，外界普遍預計，如最終拜登及民主黨勝出大選，將會重新加企業稅，勢不利企業盈利及股價表現。許長泰則認為，現時美國經濟復蘇步伐不平均，料直至2021至2022年加稅機會都不大，直至經濟真正反彈。只是拜登勝選對個別行業有影響，如他或重推「奧巴馬醫改」（Obamacare）會不利保險股。對華方面，不論誰人當選都會視中國為競爭對手，只是拜登的外交手段會不同，在知識產權等方面強硬，但關稅方面壓力或不明顯，對市場是好消息。

美公布選舉結果前 增保守資產如新興市場債

若然大選結果出現令人意外發展，拜登及民主黨敗選，他估計市場會短線震盪，但消化消息後反應仍會正面。皆因不論結果，市場都得知美國政策方向，消除不明朗因素，會有利市場氣氛及信心。不過，直至結果公布前大市上落少不免，故他建議投資者目前應較保守佈局，如部署美國高息債及新興市場債，選舉明朗化後再部署股票。

全球主要央行都維持寬鬆貨幣政策，為股市由3月低位大反彈的主要源頭。許長泰預料，聯儲局直至2023年加息壓力都仍然很低，特別9月時都表明會容許通脹超過目標水平一段時間，經濟略為過熱，故或要等待更長時間至下個加息周期。他又認為，目前只處於經濟復蘇第一階段，疫苗未普及前經濟表現會較反覆，當疫苗出現並普及則踏入第二階段，有可能會在明年上半年出現，屆時市場或有「激烈」的正面反應。

科技健康股領跑 航空旅遊能源隨後接力

在中、港、美三地股票市場，許長泰的看法都是相同，同樣看好對疫情抵抗力強的板塊，即科技及健康護理股。綜合標指今明兩年的每股盈利預測，這兩個板塊都是一眾行業中最高，而在首輪經濟復蘇步伐中，這兩行業也會續受投資者支持。到第二輪復蘇，大眾生活回復正常，則對今年落後的行業有幫助，如航空、旅遊及能源等，可望後上跑出。在未來6個月至1年，或會見板塊輪動。

對於被指較親華的拜登當選，會否減輕中資科企的制裁壓力，許長泰認為，拜登對華立場較「多元化」，而本身很多美企都期望續與中國電子零件公司做生意。倘若他上場後，對華科技產品出口限制可能放鬆，特別是一些不影響國家安全的大眾市場晶片如手機及電腦等，對中資科企是好消息。

中美科技股今年表現同樣強勢，不過對比起來，許長泰認為中國科技股後市更值博。他解釋，中國科技股的種類選擇更多，除了為人熟悉的龍頭公司，還有其他公司橫跨不同行業用途如教育及醫療方面，以及一些軟件商可望受惠自給自足國策方向。反觀美國科企盈利會受當地政策轉變，以及各地針對科企徵稅影響，盈利前景較不明朗。

若疫情受控 留意本地地產銀行股

此外，港股於23000點有支持後發力向上，乘國家主席習近平巡視深圳，市場憧憬有新政策支持發展，周一升逾500點。許長泰認為，如全球經濟及貿易增長續改善，會有利港股，短線看好科技及醫療股。若疫情受控，經濟第二輪復蘇，則可留意本地股如地產，以及外需股如銀行。

人民幣都是影響港股走向因素之一。許長泰估計，隨美國長線經常帳處於高位，利率又偏低，美元未來半年至1年都有進一步下行壓力，同期人民幣則有升值壓力。不過，他料隨內地經濟減少倚賴出口，而且個別行業倚賴進口，人幣升值更有助減低進口成本，整體對經濟競爭力影響不至太大，反而人幣穩定走向或吸引更多外資流入內地金融市場。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]