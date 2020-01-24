湯文亮：英國予BNO護照 持有人一個原罪

在過去年多，香港的政治爭拗加劇，到最後中央政府在迫於無奈之下推出《港區國安法》。而《港區國安法》一出，大局已定，英國政府最後伸出雙手，願意接收香港BNO護照持有人及其後代，不少BNO護照持有人擊節讚賞。英國政府做法令我想起以前有人講過英國如果得唔到他們想要的結果，就會大量接收有能力的香港人，務求淘空香港的人力資源實力。

不敢請港人 憂受訓後辭職移民

最近有報道話大公司或者投行減少聘用香港人，現在聘用率下降至不足三成，而且繼續下跌，我於是問一個做人力資源部門、負責請人的老友，答案令我很驚訝。老友話並不是他們不想，而是不敢請香港人，尤其是BNO護照持有人後代，因為那些人具備移民英國的資格，話唔定他們受訓完畢就會辭職，跟着移民去英國，咁就喊都無謂。原來，英國政府最後的殺手鐧就是給予香港BNO護照持有人一個原罪，令到他們很難在香港搵到一份好工，最後要移民離開。

中央大增來港優才名額

老實說，英國的確好嘢，這一着叫好叫座又得體。不過，中央政府早已了解到英國的陰謀，於是來一個騰籠換鳥，大量增加來港的優才名額，所以大家見到香港人聘用率慢慢下跌，原來是因為英國政府給予香港人一個原罪。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]