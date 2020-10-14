周顯：藝術品都要圍乾去炒

幾年前，我拍電影，當出品人，還和筆華棋合作編劇。他跟足全場，學會了整個拍攝過程，我則只跟過一天場，卻學會了拍電影的融資方式。

十幾年前，我買了幾件藝術品，對於藝術，學不了多少，卻大致認識了搞藝術品生意的基本原理。另一方面，筆華棋在這幾年，專搞藝術品生意，賺了不少錢，雖然，他的爸爸對我說：「個studio唔使錢咩！」

咁又係，幾千萬元成本買個studio，再加上營運成本，買畫回來的囤積資金，計起上來，還有筆本人的人工（機會成本），一個月成本都十幾廿萬啦。

揸藝術品發達 關鍵是有內幕消息

查實藝術品同股票一樣，都是圍乾去炒，炒到天咁高，然後慢慢沽貨，當然還要吹返個靚靚故事啦。原來，一些搶手的藝術品還有私人配售，這些配售明明是低價，但卻有禁售期，在若干年之內，不可以沽出。如果是一些很有名的畫廊，甚至是由政府買入，好比是股票界的有名基金、機構投資者，都會令到藝術品的價格暴升。其實有很多人揸藝術品發達，這其中的關鍵，就是有內幕消息！

記得好幾年前，蕭若元問我，「J神」徐錦江是關山月的關門弟子，其作品有無市場價值。我說，唯一的方法是一年給對方三幾百萬元，買光其作品，然後我們慢慢炒，炒至千零萬元一張畫，到時我們一人帳面有幾十億元身家，到時先至再諗點出貨啦。誰知他和徐談得兩談，已被人捷足先登，無行了。

[周顯 投資二三事]