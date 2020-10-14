張兆聰：京東有條件破頂展新升浪

美股周一晚強勢向上，三大指數與歷史高位相差僅約3％。蘋果周一在產品發布會前大漲6％，中資天風證券知名分析師郭明錤預期會推出4款iPhone新機。一般來說，蘋果宣布推出新產品後，股價表現多數先跌後回穩，但今次情况較複雜，事關市場原先預期9月已推出，當時股價已升至歷史新高的137.98美元，其後回落接近20％，近日再度走高，執筆時盤前升至126.6美元。

倘新iPhone定價高或影響銷情

蘋果概念股料有沽壓

郭明錤料4款新機是由iPhone 12 MINI至iPhone 12 MAX PRO，覆蓋低中高不同檔次。他估計MINI機價為649美元，但由於屏幕僅5.4吋，受歡迎程度一般。iPhone 12和iPhone 12 PRO才是主力產品。新產品屬5G手機，但5G網絡卻不成熟也沒有特別新的獨有功能，今次定價是市場焦點。若iPhone 12售價高於iPhone 11的699美元，市場或會擔心影響銷情，蘋果概念股以至蘋果料有獲利沽壓。

A股周一大升後高位爭持，成交金額略減少至8300億元人民幣水平。汽車股升勢凌厲。9月份乘用車市場零售達到191.0萬輛，按年增長7.3%，實現了連續3個月8%左右的近兩年最高增速，按月增長12.1%。新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，按年增長99.6%，是乘用車銷售增長的主要來源；豪華車零售按年增長約33%，市場份額維持在約15%的歷史高位。至於本欄上周五推介的長汽（2333），雖然新能源汽車佔比仍低，又不屬於豪華車，但因為進入新車款周期，9月份銷量急升17％，跑贏全國水平和主要對手的吉利（0175），A股股價放量漲停。

疫後消費復蘇緩慢，黃金周也僅回升至疫情的80％至90％水平，但電商表現卻已率先強勁增長，1至7月電商實物銷售增長15.7％，而首8月加快至15.8％，回升動力最強。拼多多數據也顯示，截至10月8日，平台節日期間的實物商品訂單量按年飈升81.7％。接近11月份又到了「雙十一」的促銷旺季。電商股當前投資氣氛頗為熾熱。

具分拆概念 京東有空間炒落後

京東今年表現理想，次季收入增長33.8％，而十一期間京東到家平台上，多數3、4線城市銷售額按年爆升500％，可以預期下半年表現較次季更佳。此外，集團具備京東數科、京東健康等多個分拆概念，對京東自身股價定必有冲喜作用。近期市場焦點在阿里（9988），主因同樣是電商火爆和分拆螞蟻集團。阿里在美股又再破頂。京東設局與之相若，但股價則與前高位仍有距離，有不少炒落後的空間。

[張兆聰 還看今朝]