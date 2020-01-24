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經濟
2020年10月14日星期三
技術取勝
投資策略
柏傲莊I加推211伙 折實均呎撲2萬 周六起首輪賣391伙 預留六成予大手客
3新盤料月內登場 涉2039伙
主要新盤本月8宗撻訂
匯景特色戶1405萬沽 創屋苑兩年高價
9月私樓平均呎租跌1.2%至34元
美聯料本季一手6000宗 或創17季新高
中國9月進出口創新高 首3季轉正增長 集成電路進口急增 高盛︰華為儲貨推動
9月汽車銷量達256.5萬輛 按年升12.8％
外電：中國暫停採購澳洲煤炭
IMF上調中國今年GDP預測至1.9%
恒大最多折讓15%配股集百億
螞蟻上市再遇阻 中證監延遲審批 傳涉支付寶獨家提供新股戰投基金認購
金管局單日兩次接錢共130億
匯豐傳沒納入中國美元債安排行
瑞信料澳門本月賭收最多跌八成
人行：設支付機構行業保障基金
彭博：銀保監放寬內銀上季盈利倒退幅度
香港金融上周五大跌 通海證券持倉急增
迪士尼重組 優先發展Disney+ 新發行部決定節目播放渠道 股價早段升5%
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段微跌
軟銀願景基金設特殊公司擬美上市
張兆聰：京東有條件破頂展新升浪
植耀輝：買概念股不如直接買蘋果
技術取勝：騰訊或回試530元水平
劉思明：多重利好因素 比亞迪可收集
周顯：藝術品都要圍乾去炒
湯文亮：英國予BNO護照 持有人一個原罪
摩根資產管理許長泰：明年疫苗出現 落後股將跑出
技術取勝：騰訊或回試530元水平
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【明報專訊】小米倘守20天線升勢未盡（圖）
建行5.6至5.9元沽壓大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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柏傲莊I加推211伙 折實均呎撲2萬 周六起首輪賣391伙 預留六成予大手客
3新盤料月內登場 涉2039伙
主要新盤本月8宗撻訂
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