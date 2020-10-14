植耀輝：買概念股不如直接買蘋果

另外還要繼續留意外圍情况，美國總統選舉逐漸明朗化，民調領先之拜登與特朗普支持度仍有相當差距，市場開始評估一旦拜登勝選會對市場帶來哪些潛在影響。其中一項影響經濟及消費是民主黨倡議大幅加稅。儘管繼續炒作援助方案之憧憬，但美股在未來半個月恐怕會相當波動。

回說港股行情，雖然走勢似有突破，但始終未見太多實質利好因素支持，而A股經周一有好表現後，昨日除汽車股外，其餘變化亦不大，預期恒指暫將於24,600點水平上落，24,000點將成為好淡分水嶺。

另外，見報日蘋果公司已公布iPhone12詳情，大家最關心的，可能是能否為弱勢手機設備股帶來冲喜。摩根士丹利報告估計2021財年iPhone出貨量將達到2.2億部左右，同比增長22%。只是設備股存暗湧，華為未來在手機市場之發展及部署，對整個產業鏈均會帶來不同程度衝擊，舜字（2382）主要競爭對手大立光便對光學產品前景看法悲觀，缺少華為訂單，意味對高端鏡頭的需求減少，庫存會增加。同時因瑞聲（2018）等公司亦加入戰團，未來競爭將進一步加劇。所以如果想考慮相關板塊，似乎直接買入蘋果公司（AAPL）股份會較好。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]