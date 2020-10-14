軟銀願景基金設特殊公司擬美上市

先行造殼集資 繼而併購

SPAC沒有明確的收入和資產，大多是離岸註冊。這類空殼公司在首次公開募股（IPO）後，與私營公司合併。SPAC並非買殼，而是先行造殼、募集資金，繼而進行併購，使併購對象成為上市公司。通過此類工具可繞開傳統IPO，助大量公司上市。願景基金投資了外賣平台DoorDash、共享辦公室WeWork等，並支持房地產中介平台Opendoor，後者最近同意被SPAC收購。《華爾街日報》引述知情人士稱，黑石集團（Blackstone）投資的公司Finance of America Equity Capital，也將通過與一家SPAC公司合併來上市，其估值19億美元。根據Dealogic的數據，今年迄今在美國上市的公司已籌集超過1090億美元，超過有記錄以來所有完整年份，而SPAC幾乎佔集資額一半。

（綜合報道）

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