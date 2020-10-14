摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段微跌

中國貿易佳帶動油價升逾1%

摩通上季僅撥備6.11億美元，較次季的104.7億美元撥備大幅減少，反映摩通已為壞帳問題充分準備。摩通上季整體收入按年微跌0.4%至291.5億美元，勝於分析師預期。受惠於商界融資需求增加，摩通上季的公司及投資銀行業務收入，按年增長21％至115億美元，利潤按年增52％至43億美元。

不過較低的利率損害了貸款利潤率，消費者銀行業務在上季收入跌9％至127.6億美元，利潤也下降9％至38.7億美元。很多客戶因憂慮前景而增加儲蓄，摩通上季的存款繼續增加，總額首次突破2萬億美元。

貝萊德上季利潤增22%

以資產值計算，美國第三大銀行花旗上季的信貸成本亦大幅下降，使利潤超出預期。上季花旗為潛在貸款損失撥備3.14億美元，較次季的56億美元撥備大減。花旗上季利潤達32億美元，是次季的兩倍以上。若撇除上季因風險管理問題而要向監管部門繳付4億美元罰款，花旗的利潤將會更高。此外，花旗的強項——固定收益交易在上季按年增長18％，股票交易按年增15％，投資銀行手續費也增長14％。花旗股價早段跌3%。受惠於商界融資活動增加，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）上季利潤也按年增長22%至13.6億美元，股價早段升逾3%。

由於醫療儀器及部分藥物需求增加，道指數成份股強生（J＆J）上季業績超出分析師預期，並提高全年盈利預測。不過由於其新冠疫苗臨床測試有參與者出現不明原因的疾病，令測試暫停（詳見A16版），強生早段股價跌2％。達美航空公布上季虧損54億美元，疫情爆發以來的虧損已超過110億美元。達美股價早段跌1%。

（綜合報道）

[國際金融]