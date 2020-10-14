迪士尼重組 優先發展Disney+ 新發行部決定節目播放渠道 股價早段升5%

迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）稱，市場正發生重大變化，轉向串流媒體發展是必然的，疫情只是加快轉型速度。他說，改組是認同消費者的習慣轉變，他們現在喜歡串流媒體平台，多於影院、傳統的電視廣播或有線電視頻道。

分拆製作與發行業務

新的媒體和娛樂發行部門，將由此前領導迪士尼消費產品、遊戲及出版部門的丹尼爾（Kareem Daniel）領導，他與其他內容製作的主管將直接向包正博匯報。包正博稱，將製作與發行業務分拆，可更有效、靈活地製作訂戶最想看的內容，並以訂戶喜歡的方式安排播放，這些變化將為股東增加價值。事實上，Comcast旗下的NBCUniversal、AT&T旗下的WarnerMedia已有類似的改組，以加強串流業務的發展。

對冲基金名宿籲停派30億美元股息

作為迪士尼股東之一的美國對冲基金名宿Daniel Loeb也認為，院線業務已增長乏力，建議把發展重點放在串流媒體。他上周致函包正博，呼籲迪士尼永久中止每年30億美元的股息發放，將資金用於製作及購買串流媒體的內容，以提升串流媒體的價值及定價能力。

Loeb指出，Disney+今年的內容預算約17.5億美元，相比業界龍頭Netflix的170億美元預算微不足道，建議Disney+採取「更激進的內容路線圖」。他又建議，迪士尼應採取「套餐式」劃一收費，訂戶付費後可收看任何內容，避免像上月向《花木蘭》訂戶額外收取30美元訂閱費。迪士尼已計劃12月在Disney+上映與Pixar製作的動畫電影《靈魂奇遇記》（Soul），但不收取額外費用。

疫情下主題公園郵輪電影業務受挫

Loeb對迪士尼的建議信，語氣沒有慣常的尖銳。荷李活中人猶記得他與影星佐治古尼（George Clooney）曾為SONY的發展針鋒相對。佐治古尼當時形容，由對冲基金經理介入影業相當「危險」。Loeb則認為對方的批評「誇張」。

面對疫情影響，迪士尼的主題公園、郵輪、電影等業務大受打擊，串流媒體業務是迪士尼今年的唯一亮點。

在截至6月的季度，迪士尼虧損47億美元。雖然Disney+仍未盈利，卻在推出不到一年就吸引到逾6000萬訂戶，提早實現首5年的訂戶目標。

（綜合報道）

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