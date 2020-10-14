彭博：銀保監放寬內銀上季盈利倒退幅度

【明報專訊】彭博引述消息人士表示，因應內銀資本充足率下降，同時承擔壞帳上升的風險，銀保監擬放寬大型銀行在第三季盈利倒退幅度，可以收窄至10%，比第二季倒退逾兩成為低。今年上半年，內銀按官方要求向企業讓利，行業整體盈利在第二季首度出現按年負增長。分析認為，經濟增長恢復，減輕了銀行需按監管機構指示讓利的壓力，預期第三季業績會好過預期。報道指，銀保監近期與部分全國性商業銀行溝通，銀行可視乎自身經營和財務狀况決定讓利水平，不再設置具體目標。
消息對大型內銀A股幫助不大，建行（0939）A股跌0.96%，工行（1398）A股跌0.81%。
為扶助受新冠病毒疫情打擊的企業，今年中政府要求內地金融機構需向企業讓利1.5萬億元（人民幣‧下同），首7個月已讓利8700億元，換言之餘下5個月仍需讓利6300億元。銀行因應監管要求，容許小微企業貸款可延期還息還本至明年中、小微企業貸款按年增加四成、降低小微企業貸款利率等，令內銀第二季信貸撥備急增，同時削弱息差。
富瑞：內銀第三季利潤將大反彈
富瑞分析師陳姝瑾預計，中資銀行第二季淨利潤下滑24%可能是出於監管要求，預料倒退幅度在第二季已經見底，此前受監管窗口指導和資產質量趨勢有改善的銀行，第三季淨利潤將有更大反彈。