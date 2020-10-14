彭博：銀保監放寬內銀上季盈利倒退幅度

消息對大型內銀A股幫助不大，建行（0939）A股跌0.96%，工行（1398）A股跌0.81%。

為扶助受新冠病毒疫情打擊的企業，今年中政府要求內地金融機構需向企業讓利1.5萬億元（人民幣‧下同），首7個月已讓利8700億元，換言之餘下5個月仍需讓利6300億元。銀行因應監管要求，容許小微企業貸款可延期還息還本至明年中、小微企業貸款按年增加四成、降低小微企業貸款利率等，令內銀第二季信貸撥備急增，同時削弱息差。

富瑞：內銀第三季利潤將大反彈

富瑞分析師陳姝瑾預計，中資銀行第二季淨利潤下滑24%可能是出於監管要求，預料倒退幅度在第二季已經見底，此前受監管窗口指導和資產質量趨勢有改善的銀行，第三季淨利潤將有更大反彈。