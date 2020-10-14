人行：設支付機構行業保障基金

按季將保證金利息劃入基金

客戶備付金，是指支付機構預收其客戶的待付資金。上述基金有三大用途，一是用於當支付機構被注銷、解散或者被宣告破產時，支付機構的資產無法完全彌補客戶備付金缺口；二是支付機構出現重大風險且無法彌補客戶備付金缺口；三是其他可能嚴重危及社會公共利益和金融穩定的情形，經人行批准，可以使用基金用於償付客戶備付金。管理辦法細則列明，人行負責對基金的籌集、管理及使用進行監督，並負責監督基金管理人。基金的計提比例將會按照機構的評級確定，區間為9.5%至12%。

人行指出，客戶在支付機構的備付金規模不斷擴大，支付機構挪用客戶備付金的風險事件時有發生，對行業發展和金融穩定造成負面影響。部分支付機構因重大違規、經營不善等問題被注銷許可、解散或破產時，由於缺乏配套的救濟保障機制，如果其客戶備付金存在缺口，極易引發群體事件，影響社會穩定。人行設立基金，確保支付機構遭遇風險事件出現備付金缺口時，可減低對其客戶的影響。