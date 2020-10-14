瑞信料澳門本月賭收最多跌八成

9月貴賓廳轉碼重返200億

花旗指出，今年10月首11日，澳門博彩收入達26億元，日均賭收達1.62億元，較9月份的7400萬元倍增。瑞信更估計，10月份賭收會按年跌73%至79%，並估計中場及貴賓博彩收入會分別按年跌73%至75%及90%。從中場經理口中得知，平均每名賭客消費較疫情前減少三分之一。

內地擬修改賭博犯罪規定

此外，內地傳媒體報道，內地刑法修正案（十一）草案昨日提請十三屆全國人大常委會進行二次審議，其中擬修改賭博犯罪規定，加大處罰力度。同時增加境外賭場人員組織、招攬公民出境賭博犯罪的刑罰。市場正觀望該草案對博彩業的影響。

另據澳門立法會上載《2019年度預算執行情况報告》顯示，2019年度來自博彩中介人佣金的稅項只有2.99億元（澳門元‧下同），按年大跌24.1%。不過，《濠博新聞》引述業內人士報道，澳門的博彩中介人於9月錄得轉碼200億元；收益亦達5.2億元。據稱10月黃金周，龍頭太陽城在數天內每日均錄得10億元轉碼。