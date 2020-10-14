匯豐傳沒納入中國美元債安排行

本周將售60億美元債券

報道引知情人士指，中國已僱用13家金融機構，擬於本周出售60億美元債券，其中包括4家中國貸方機構，外資銀行有美國銀行、花旗集團及渣打（2888），但把匯豐排除在外。中國財政部未有就彭博查詢作出回應。

匯豐發言人回應稱，該行不會對任何具體交易作出評論，但稱匯豐在支持中資發行人G3貨幣債券（即美元、歐元及日圓）發行方面，在外資銀行中一直處於領先地位，該行將致力為客戶提供支持，並協助中國資本市場開放。同時，匯豐與財政部一直保持着良好合作。報道稱，中國財政部正尋求通過多部分債券籌集約60億美元，其中可能包括3年、5年、10年及30年期債券，預計中國政府最早將於周三確定債券的發行定價。

匯控早前因華為事件及未有及時支持《港區國安法》而遭官方媒體批評。官媒《環球時報》上月曾指匯豐或被列入中方《不可靠實體清單》。與此同時，美國國務卿蓬佩奧亦曾不點名批評匯豐銀行亞太區行政總裁王冬勝聯署支持《港區國安法》的做法。