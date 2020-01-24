金管局單日兩次接錢共130億

港股ADR多上升

港股美國預託證券（ADR）比例指數早段向下，截至昨晚近10時，跌0.12%，報24,620點。不過若與周一港股收市價比較，科技股表現普偏仍勝於港股（見表），其中騰訊（0700）ADR升1.52%；京東（9618）ADR及小米（1810）ADR均升逾1.5%。至於被傳不獲中方納入作美元債券發行安排行的匯控（0005）ADR錄最大跌幅，較港股股價跌超過2.7%。

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，歐美等地疫情仍然反覆，但估計各地政府重新採取大規模的防疫措施機會不大，經濟二次探底機會偏低，整體趨勢向好，第四季將看好美國及中國股市，但她認為，港股成交連月縮減，加上本地疫情反覆，認為經濟仍需甚長時間才可回復至社會運動前及疫情前水平，且本地企業盈利前景不樂觀，會輕微看淡港股。

DWS：料10月市况

處緊張「靜觀其變」局面

資產管理公司DWS表示，預期10月市况將處於緊張的「靜觀其變」局面，鑑於美國大選不確定性、新經濟刺激方案及疫情發展等威脅，認為目前的指數水平並未充分反映短期風險，從策略層面而言，現時資本市場估值偏高，整體風險回報並不吸引。不過，其將加入保險和汽車行業等資產類別股票，以提高高質素及高動力等的資產類別權重。