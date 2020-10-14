螞蟻上市再遇阻 中證監延遲審批 傳涉支付寶獨家提供新股戰投基金認購

明報記者 馬迪帆

根據A股招股書，螞蟻本次引入8隻上市開放型基金作為戰略投資者，散戶可透過認購基金，間接參與螞蟻IPO。其中5家戰略投資者基金易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐，與螞蟻簽訂協議，以支付寶作為唯一認購基金的第三方平台。路透報道稱，此協議引起中證監調查，或涉及利益衝突。

引5家戰略投資者 指涉利益衝突

螞蟻集團基金事件，正逢內地公募基金新規本月生效。雖然修訂後新規未有明確指出，何種情况屬利益衝突，但中證監此前解釋新規的一篇文章則提及，要「釐清基金銷售機構與互聯網平台合作的業務邊界和底線要求」。本次牽涉螞蟻的5隻基金，每隻限額120億元人民幣，此前在內地市場備受關注，共計獲超過千萬名散戶認購。報道又引述消息人士指出，因中證監遲遲未能放行，令螞蟻在港交所（0388）的上市聆訊也要推遲。消息指出，螞蟻本希望於9月24日、即約3周前完成港交所聆訊，但未能成事，現時目標則是可在未來數日進行聆訊。

根據上交所記錄，螞蟻A股IPO由遞交申請至獲該所批准，僅用時24日。但自公司向中證監提交註冊後，至今又已逾20日，仍未有進展。中證監未有回應路透社報道。港交所不予置評。螞蟻集團新聞發言人回應本報查詢時稱，螞蟻上市流程正在兩地有序推進，沒有預設時間表，任何時間表猜測都沒有事實依據。

先聲藥業招股 入場費13838元

另外，仿製藥公司先聲藥業（2096）昨起招股，入場費13,838.05元，招股期至下周一（19日）中午12時，預計10月27日掛牌。

先聲藥業曾在紐交所掛牌，於2013年私有化。公司現時已經盈利，惟今年上半年純利按年跌六成至1.85億元人民幣。旗下產品中，納入國家醫保目錄甲類及乙類分別有7種及28種。此外，公司的在研藥物管線共計有逾60種藥物。本次上市引入7名基石投資者，包括高瓴資本、深創投、清池資本等。