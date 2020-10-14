恒大最多折讓15%配股集百億

根據市場昨日流傳的配售文件，恒大是資配售基本規模為4.9億股，以每股16.5至17.2元配售，集資介乎80.85億至84.28億元。若加碼至6.1億股的話，集資額便增大至100.65億至104.92億元。配售價較周一收市價19.34元，折讓至11.07%至14.68%。文件指是次配售所得將用於再融資現有債務，及用作一般營運資金用途。

另一方面，彭博報道，面對本周五（16日）逾百億元債券到期，恒大境內核心子公司擬發境內債，根據深交所網站周一的公告顯示，恒大擬發行不超過21億元人民幣的公司債，至昨日下午其再發公告，因市場變化劇烈將簿記建檔時間延長兩小時。

借殼深深房回A 未有進展

同時，恒大借殼深圳深房（下稱深深房）返回A股上市方面，尚未有進展。深深房昨晚在深圳交易所還發出公告指，預計無法在10月14日前披露重大資產重組預案或報告書等相關信息。為確保重大資產重組工作的順利進行，防止股價異常波動，維護投資者權益，經向深交所申請，其股票將自10月14日起繼續停牌不超過1個月。

上月底，網上流傳恒大發信請求廣東省政府支持其重組計劃，令市場擔心該集團財務狀况，一度觸發恒大股價債價急跌。雖然該集團其後反駁該等截圖信息憑空揑造，已報公安，最後還得要採取實際行動挽回市場信心。恒大8月中已把旗下物業管理業務28.061%股權轉售14名投資者，套現235億元，繼而推進物業管理公司向聯交所申請上市；另外，恒大於9月起至10月傳統賣樓旺季以七折賣樓，加快現金回籠。在發信求救謠言傳出後，恒大更在9月底與持有總額863億元人民幣的戰略投資者簽訂補充協議，該等投資者同意不要求回購並繼續持有準上市的恒大地產權益。

近4000億銀行債一年內到期

翻查該集團6月底止中期財務報表顯示，一年內到期銀行債高達3957億元人民幣，這還未計年內到期的15.65億美元優先票據（見表）及其他中國企業債權。集團手持現金2046.4億元人民幣，保持淨流動資產達452億元人民幣。